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Yenikapı'da hayvan hakları mitingi 

YENİKAPI'da hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla, çok sayıda hayvanseverin katıldığı miting düzenlendi. Mitingde, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiği mesajı verildi. 

25 Aralık 2022 Pazar 18:56
Yenikapı'da hayvan hakları mitingi 

İSTANBUL, (DHA)

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, hayvan hakları dernekleri, sivil toplum kuruluşları ile Seren Serengil, Ömür Gedik, Aynur Aydın ve birçok ünlü isim hayvanlara yönelik yaşanan şiddete tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Yenikapı'da 13.00'te başlayan mitingte bir araya gelen hayvanseverler, dövizler ve sloganlarla hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti. Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiğini belirtti. Bazı hayvanseverlerin miting sırasında ağladığı dikkat çekti. 

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, mitingde yaptığı konuşmada, "Bundan 112 sene önce gerçekleşen Hayırsız Ada katliamı nasıl ki tarihe yazıldıysa, bu yıllardaki katliamlar da anılacak. İstiyoruz ki Türkiye bir Hayırsız Ada olmasın. Mahalle sakinlerimiz istediğimiz şartlarda özgürce yaşasın. Çünkü tarih hiçbir şeyi unutmaz. Yapılacak işlem çok basit. 2004 yılında dünyaya örnek diye çıkartılan ve 2021 yılında revize edilen kanun uygulanacak. Hayvanların aşıları yapılacak, kısırlaştırılacak ve yerine bırakılacak. Belediyeler bu işi beceremiyorsa bireysel hayvanseverlere bırakacak. Bakanlıklar denetimlerini yapacak" diye konuştu.  

DHA

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