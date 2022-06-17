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YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2022 Cuma 15:17
YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı

İSTANBUL - Hafta sonu yapılacak YKS öncesi lise son sınıf öğrencileri, aileleriyle Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.  

Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi, cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Türbeye gelen öğrenciler ve aileleri dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. 

Lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan "Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü, büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur" dedi.  


 

"LGS ZAMANINDA BURAYA GELMİŞTİM" 

Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce "Çalışanın kazandığı bir sistem. Ben lisede neredeyse 11. sınıftan beridir çalışıyorum. Bütün konularımı tekrar ettim. Uğraşabildiğim kadar uğraştım. Zuhuratbaba'ya gelelim duamızı edelim dedik. Allah bizimle beraberdir. Sınavdan yapabileceğim en yüksek sıralamayı yapmak istiyorum. Her şeye çalıştım, her konuyu çok iyi biliyorum. Sınavda artık zihnimizi, odağımızı sınava verip yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.  


 

Yakını için dua etmeye gelen Özlem Demirbilek "Ben yeğenim için geldim Kerem'ime. İnşallah gönlüne göre verir Allah'ım. Bütün çocuklarımız içinde öyle.  Benim çocuklarım da okuyor. Hepsi gelecek güzel günler için. Güzel günler, güzel şeyler inşallah onlar için olur. Hayatımız zor biliyorsunuz. İnşallah onları istediği her şey en güzel şekilde olur diye umut" dedi.  

Hafta sonu sınava girecek oğlu için dua etmeye geldiğini belirten İffet Yılmaz "Hazırlandık, sabırsızlıkla bekliyoruz. Zuhuratbabaya geldik. Onun yüzü suyu hürmetine inşallah. Rabbim her yere, herkese her güzel, bir yere getirsin. Benim evladım da, inşallah basketçi olmak istiyor. Zaten boyu da uzun. İki sınava da girecek. Hem cumartesi hem pazar. Öbür hedefi de öğretmenlik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSZuhuratbaba Türbesi
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