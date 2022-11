Yüzlerce tekne bu fuarda sergilenecek

İSTANBUL - Türkiye'nin deniz üstündeki en büyük tekne fuarı Cryptom Bosphorus Boat Show, 11-20 Kasım tarihleri arasında Pendik'te yapılacak.



Marinturk İstanbul City Port'ta, 16 bin metrekarelik alanda, toplam değeri yaklaşık 5 milyar TL olan 450'den fazla teknenin sergileneceği fuarda, ekipman ve aksesuarlar da tanıtılacak. Fuarı organize eden Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) yetkilileri, bugün düzenlenen tanıtım toplantısında, hedefleri ve kapsamı hakkında bilgi verdi.





"ORTA SINIFA NELER VEREBİLİRİZ DİYE BAKIYORUZ"



YATED Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, "En büyük amacımız denizi Türk insanına biraz daha sevdirmek. Biz bütün aileleri, çocuklarıyla beraber alanımıza bekliyoruz. Herkesin kendine uygun bir deniz aracını bulabilme ihtimali olacak. Gençlerimizi ve çocuklarımızı o atmosferin içinde gördüğümüz zaman, özellikle bu bizlere şevk verecek. Geleceğin denizcileri olarak, onları görmek istiyoruz. Biz fuarlarımızda hiçbir zaman en büyük tekne, en pahalı tekne odaklı olarak bakmıyoruz. Orta sınıfa neler verebiliriz diye bakıyoruz. Fuarımızda ithal teknelerin yanında yerli üreticilerimiz de var. Bazıları kendilerini beşinci onuncu kez gösteriyor olacakken, bazıları ise sektöre tamamen yeni girmiş imalatçılar olacak. Kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.





"YURTDIŞINDAN TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR"



Sektörün ihracat ve turizm potansiyeliyle ilgili de konuşan Sirkecioğlu, "Son zamanlarda yurtdışından Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Burada ziyaretçiler hem yeni tekne almak hem de mevcut teknelerini Türkiye'de barındırmak ve idamesi için birçok temaslarda bulunacak. Bu teknelerin barınması, bakımı Türkiye'ye çok büyük bir gelir sağlayacak. Denizcilikle ilgili fuarlar bugüne kadar ülkemize çok büyük gelir sağladı" dedi.





"TEKNE FİYATLARI 13 BİN TL İLE 150 MİLYON TL ARASINDA"



Organizasyon sorumlularından ED Fuarcılık yetkilisi Dilek Günaydın ise, "Tekne ve katılımcı sayısıyla baktığımızda en kapsamlı fuar. 450'den fazla tekne sergilenecek. Boyları 3 ile 35 metreye kadar varacak tekneler olacak. Fiyatları 13 bin TL'den 150 milyon TL'ye kadar değişiyor. Her boy, her bütçeye uygun tekne imkanlarımız olacak. Deniz üstünde gerçekleşen fuarların en güzel yanı ise, almak istediğiniz tekneyi, deniz üzerinde test edebilme, teknenin performansını görebilme imkanı olması. Tabi sadece tekneyle sınırlı değil, deniz oyuncakları, ekipman ve aksesuarlar, insansız küçük botlar, tekneye dair her şey de fuarda bulunacak" diye konuştu.





"50 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"



Fuara 10 günlük periyotta 50 binden fazla ziyaretçi beklediklerini belirten Dilek Günaydın, "Toplamda 150'den fazla katılımcımız var. 500'den fazla marka, fuar alanında olacak. Tekne yapılırken kullanılan malzemeden, tekstiline, camına, sileceğine ve kapısına kadar her tedarikçiyi ve her şeyi bulabileceğiniz bir fuar olacak. YATED katkılarıyla gerçekleşeceği için tüm sektörün de tek çatı altında bulunacağı bir fuar olacak" dedi.