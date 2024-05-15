İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 1 Ocak ile 14 Mayıs tarihleri arasında silahla "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla ilgili 50 olay aydınlatıldı.

Bu olaylara karıştığı belirlenen 182 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 117'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu silah, 51 ruhsatsız tabanca, 15 otomatik tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 1418 fişek, 14 çelik yelek, 2 kar maskesi, 2 sahte plaka, 53,5 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, dürbün, miğfer, 60 şarjör ve olayda kullanılmış 2 motosiklet ele geçirildi.