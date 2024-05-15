İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 1 Ocak ile 14 Mayıs tarihleri arasında silahla "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla ilgili 50 olay aydınlatıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı

Bu olaylara karıştığı belirlenen 182 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 117'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu silah, 51 ruhsatsız tabanca, 15 otomatik tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 1418 fişek, 14 çelik yelek, 2 kar maskesi, 2 sahte plaka, 53,5 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, dürbün, miğfer, 60 şarjör ve olayda kullanılmış 2 motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA