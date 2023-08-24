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Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL AA- İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

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