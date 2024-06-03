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Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

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