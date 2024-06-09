Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından, bugün ikinci oturum AYT için adaylar erken saatlerde yakınlarıyla birlikte sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı adaylar, okula girmeden önce yakınlarına sarılarak, onlardan moral aldı.

Adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edildikten sonra içeri girdi.

Adaylar, sınav salonuna alınmasına izin verilmeyen elektronik eşya, kalem, kağıt ve ambalajlı su gibi eşyaları ailelerine veya emanet noktalarına bıraktı.

Veliler için heyecanlı bekleyiş başladı

Saat 10.15'te başlayan sınava girişler 10.00'dan itibaren sona erdi.

Okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala girişlerin duracağına ilişkin çeşitli uyarılar yaptı.

Bazı öğrenciler sınava geç kalmamak için okullara koşarak gelirken, bazıları ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okula gelen öğrenciler ise içeri alınmadı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı veliler, çocukları için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.