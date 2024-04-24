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Diğer yarı final eşleşmesinde yarın Atalanta, Fiorentina'yı konuk edecek. İlk maçı Fiorentina evinde 1-0 kazanmıştı.

Rövanş karşılaşmasında Lazio , 12. ve 48. dakikalarda Valentin Castellanos'un golüyle 2-0 öne geçerken Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi. Bu sonuçla, Juventus, İtalya Kupası'nda finale çıktı.

Evindeki ilk maçı 2-0 kazanan Juventus , deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 2-1 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

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