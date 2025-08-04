Geçen sezon yine aynı bu tarihlerde Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve 5-0'lık tarihi bir mağlubiyet almıştı. O mağlubiyete kadar transferde işi ağırdan alan sarı-kırmızılı ekip, yaptığı takviyelerle, özellikle de Osimhen transferiyle rüzgarı tersine çevirip şampiyon oldu. Geçtiğimiz Lazio maçı da bir hazırlık karşılaşması olmasına rağmen ders niteliğindeydi. O maç bir ön eleme maçı olsaydı emin olun berabere biteceğini de düşünmüyorum ben. Şu ana kadar yalnızca 2 transfer yapıldı; Osimhen ve Sane. Evet bunlar dünya çapında transferler ancak Galatasaray'ın eksikleri çok daha büyük. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak lig aşamasına katılacak, üst düzey maçlar oynayacak. Sağ bek transferi zaten elzem, ancak asıl mesele bu iş stoperde Abdülkerim Bardakcı'yla olacak iş değil. Davinson konusunda da geçtiğimiz günlerde "Como 30 milyon Euro verirse eğer satılsın, tabii bir de yerini doldurabilecekseniz" dediğimde "Futboldan anlamıyor" lafları havada uçuşuyordu, Lazio maçıyla görüldü ki Davinson da Şampiyonlar Ligi seviyesinde hatalara açık bir futbolcu. Singo transferi bu yüzden çok önemli, yeri geldi mi sağ stopere de çekersiniz ancak sağ bek yedeğini düzgün ayarlamanız gerekiyor Gökhan Sazdağı ismi bir an önce bitirilmeli rakiplere kaptırılmadan. Sallai sağ bekte olacak iş değil üst düzey maçlarda, ligde idare eder. Gelelim orta sahaya; Lemina daha sezon başlamadan ağrı bantlarıyla maça çıkmaya başladı, orta sahaya İlkay ve genç bir 6-8 transferi şart oğlu şart. Hele ki bir de şimdi Berkan da ayrılık hazırlığında, orta saha rotasyonu iyice eriyor. Eren Elmalı performansının üstüne biraz daha koymalı mesela, lig için yeterli ancak Şampiyonlar Ligi için yine yeterli değil. Kaç tane eksik çıktı bakın, daha kaleyi ve üçüncü forveti söylemedim bile. Kale konusunda maç öncesi yapılan tezahüratlar ve gösterdiği performans Günay'ın moralini bir hayli bozmuş gibiydi, kendisi iyi bir yedek olacaktır ancak as oyuncu olma işi biraz zor. Galatasaray'ın gönderilecek isimleri hızlıca gönderip, bütçe işini halledip hızlıca reaksiyon alması gerekiyor, son 1 ay artık, yoksa bu yola böyle çıkılmaz...