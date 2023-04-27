Ticaret Bakanlığı tarafından e-posta, arama ve SMS tarzındaki rahatsız edici iletilerle İYS uygulaması yayına sunuldu.

Tüm vatandaşlar artık İYS uygulamasını kullanarak ticari elektronik ileti alma süreçlerini yönetebilecekler. Bu sistem üzerinden kullanıcılar; ileti onaylarını ve reddetme gibi birçok hususu kolayca yönetebiliyor. Aynı zamanda sistem üzerinde şikayette bulunma vb. seçeneklerde var. İYS hem vatandaşları hem de hizmet sağlayıcıları ilgilendiriyor. Hizmet sağlayıcılar İYS’i; e-posta, çağrı ve SMS gönderimi yapılacak kişi listelerinin yönetimi için kullanır. Fakat alıcıların öncelikle kişi listelerini onaylaması gerekiyor. İYS; hizmet sağlayıcılara yalnızca onaylayan kişilerin bilgilerini kullanması imkan tanıyor. İYS üzerinde vatandaşlar kolay bir şekilde kayıt oluşturabilir. Bunun için İYS’nin resmi web sitesine giriş yapılmalıdır. Aynı zamanda E-devlet üzerinden de giriş yapılabiliyor. Her iki yöntemden de sistem kolayca görüntülenebilir. Akabinde vatandaşlar; iletişim bilgilerinin paylaşıldığı hizmet sağlayıcıları görüntüleyebilir. Bunun yanı sıra hizmet sağlayıcılara onay verilip verilmediği de öğrenilebilir. Hatta bu noktalar düzeltilebilir. İYS; düzenlenebilir yapıdan oluşuyor.

İYS Kullanımı

İleti Yönetim Sistemi kullanımı çok kolaydır. İYS kullanım adımları şu şekilde sıralanabilir;

· İlk olarak bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden “vatandaş.iys.org.tr” adresine giriş yapılmalıdır.

· Ekranda açılan sayfa üzerinden “Vatandaş girişi” kapsamında “İletişim bilgileri” ve “Giriş”, “E-devlet hesabınızla giriş” şeklinde iki seçenek bulunuyor.

· Kullanıcı seçtiği ve girdiği bilgileri girip ardından cep telefonuna onay kodu gelir. Onay kodu ilgili alana girilir.

· Ekrana “Aydınlatma Metni” gelecek. Bu metin okunup akabinde alt bölümdeki kutucuk işaretlenip işlemlere devam edilir.

· Sayfa üzerinde izinler görüntülenir. Ekrana izin verilen hizmet sağlayıcıların adları yazılır. Yan bölümdeyse “Arama İzni” ile “Mesaj İzni” tarzında iki sütun yer alıyor. Bu noktaların üzerinden hizmet sağlayıcıların isimlerinin karşısında konumlanan butona tıklanır. Buradan da elektronik ileti onaylanır ya da reddedilir.

· Sonraki aşamada kaç tane ret ve onay işlemi yapıldığı sayfanın üst tarafında detaylı olarak gösteriliyor.

· Yukarıdaki tüm işlemlerin ardından onaylanmayan şirketlerden kesinlikle arama ve SMS alınmaz. Karşı tarafa yani şirketlere konuyla ilgili bilgilendirmede yapılmaz.

Fakat yukarıdaki ayarlamaları yaparken aktif kullanılan internet bankacılığıyla alakalı SMS, arama gibi unsurları reddetmemeye dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde internet bankacılığıyla alakalı durumların hiçbirinden haber alamayabilirsiniz.

İYS Nasıl Çalışır?

İYS çalışma sisteminde hizmet sağlayıcılar etkin rol oynuyor. Hizmet sağlayıcılar, ticari elektronik iletiler gönderir. Hizmet sağlayıcıları müşterilerine; ticari elektronik ileti, pazarlama, kampanya ve reklamları iletebilir. Bunun için ticari elektronik ileti izni alıp İYS’ye yüklerler. Alıcıların izin ret hakları vardır. İstedikleri zaman bu hakkı kullanabilirler.

Ticari elektronik ileti izinlerinin tüm hakları İleti Yönetim Sistemi üzerinde özel korunuyor. İzin, onay vb. tüm işlemler yalnızca “iys.org.tr” web sitesi üzerinde yapılıyor.

İYS Cezası Ne Kadar?

İleti Yönetim Sistemi ile merak edilen sorulardan birisi de cezasıdır. Telefonla arama, elektronik posta ve SMS gönderimi yapmayı düşünen tüzel-gerçek kişilerin İYS üzerinde mutlaka kayıt oluşturması gerekiyor. Tüzel ve gerçek kişilerin kayıt oluşturmadan; SMS ya da e-posta göndermesi yasal anlamda suçtur. Aynı şekilde telefonla arama yapmakta suç olarak belirlenmiştir.

İYS cezaları gönderilen ticari elektronik iletiyle alıcı sayısına göre değişiyor. Eğer alıcının onayı yoksa fakat gönderim yapıldıysa o zaman ceza 2 bin-10 bin arasında değişmektedir. Alıcı red bildirimi yaptığı halde yine gönderimler alıyorsa ceza 30 bin TL olur. Reddeden alıcılara toplu iletiler gönderildiğindeyse ceza 10 kata çıkar. İYS, alıcı ve hizmet sağlayıcıların avantajına geliştirilmiştir.