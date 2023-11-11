Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü gece yarısından itibaren kaydedilen yaklaşık 800 depremin ardından, Grindavík kıyı kasabasının sakinlerini tahliye etmeleri için uyardı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre, depremlerin en sığ olanı 3-3.5 kilometre (1.86-2.18 mil) derinliğindeydi. Cuma akşamı yapılan açıklamalarda, Grindavík'e ulaşabilecek bir magmanın tünel oluşturduğu belirtildi. Ancak, İzlanda yetkilileri, magmanın yüzeye nerede ve ne zaman çıkabileceğini belirlemenin henüz mümkün olmadığını ifade etti.

İzlanda Sivil Koruma Ajansı, "Depremler, zaten meydana gelenlerden daha büyük olabilir ve bu olaylar dizisi bir patlamaya yol açabilir. Ancak magmanın yüzeye ne kadar yaklaştığına dair henüz işaret yok. İlerlemesi yakından izleniyor." açıklamasını yaptı.

Magma, Dünya'nın yüzeyinin altında bulunan erimiş ve yarı erimiş kaya karışımıdır ve yüzeye ulaştığında lav haline gelerek patlamalara neden olabilir.

Yetkililer, sakin bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayarak, acil bir tehlike olmadığını belirtti. Sivil Koruma Ajansı, "Sakin bir şekilde evlerini terk etmeleri ve kasabayı terk etmeleri gerektiğini tekrarlamak istiyoruz. Ancak bunun acil bir tahliye olmadığını, hazırlık yapmak, eşyaları güvence altına almak ve kasabadan sakin bir şekilde çıkmak için yeterli zaman olduğunu tekrarlamak istiyoruz." dedi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyinde Temmuz ayında gerçekleşen en son yanardağ patlamasının ardından, ülkede neredeyse her 12 ayda bir bir patlama meydana gelmiştir.

ABD Büyükelçiliği, yanardağ aktivitesindeki artış nedeniyle bir volkan uyarısı yayınladı ve olası bir patlama durumunda İzlanda makamlarının talimatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti. Bu durumda ortaya çıkabilecek tehlikeler arasında lav, toksik gazlar ve lav tarafından ateşe verilen yangınların yoğun dumanı yer alabilir.

Bölgedeki ünlü Blue Lagoon termal havuzu, devam eden sismik aktivite nedeniyle zaten kapatılmış durumda. İzlanda, 32 aktif yanardağa ev sahipliği yapmaktadır ve ülke, Kuzey Amerika ile Avrasya'yı ayıran tektonik bir levha sınırında bulunmaktadır.