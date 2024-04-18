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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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