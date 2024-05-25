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Bilgiç'in, motosikletini 1 hafta önce satın aldığı, Ege Üniversitesinden yeni mezun olduğu, dün sosyal paylaşım sitesinde motosikletin üzerinden çektiği fotoğrafla diploma aldığı haberini paylaştığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda motokurye, vefat haberiyle üzüntü yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Moto kurye lik yapan Zeynel Bilgiç'in (23) kullandığı 01 AOL 146 plakalı motosiklet , Liman Caddesi viyadüğünde virajı alamayarak kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilgiç, yola savruldu.

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