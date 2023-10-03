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4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen 15 şüpheli ile örgütün Karşıyaka ilçesindeki kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı

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