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Hatay'daki Harbiye Şelalesi serinlemek isteyenlerin adresi oluyor

Hatay'daki Harbiye Şelalesi serinlemek isteyenlerin adresi oluyor

Trafik yoğunluğunun olabileceği noktalara ekipleri konuşlandırdıklarını kaydeden Efe, ekiplerin bu sayede kısa sürede vakalara müdahale ettiğini dile getirdi.

İzmir'de Foça, Aliağa, Bornova, Kemalpaşa ve Güzelbahçe'de acil müdahale birimleri nin konuşlandırıldığını belirten Efe, "Bu bölgede helikopter ve kara ambulanslarımız, UMKE ve motorize ekiplerimizle donanımlı, eğitimli sağlık personelimizle görevimizin başında olduk." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Efe, kentte Sağlık Bakanlığı nın 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planladığı sağlık tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

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