Kocaeli

İzmit Körfezi'nde biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmaları kapsamında, bu yıl su altında yapılan taramalarda 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel paydaşlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Deniz Ticaret Odası, Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi, Nefes Doğa Sporları'nın desteğiyle hayata geçirilen "Hayalet ağlardan, Sıfır Atık'a" projesi kapsamında, 15 Nisan'dan bu yana Darıca ve Eskihisar sahilleri arasındaki 300 bin metrekarelik alanda tarama yapıldı.

Son çalışmayla deniz tabanından çıkarılan 21 bin metrekareyle, bu yıl içerisinde Körfez bölgesinde toplam 43 bin metrekare hayalet ağ temizlenerek 75 türün popülasyonu güvence altına alındı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, 3 milyon balığın tekrardan denizlerde yaşamasına imkan sağladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde hayalet ağ ile mücadeleye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Denizin altında o kadar hareketli ekosistem var ki, onların da yaşama hakkı var ama yanlış avlanmak ve ağların denize bırakılmasıyla hayatlarını sonlandırıyoruz. Hayalet ağların temizlenmesiyle ilgili bu proje kapsamında son yıllarda Türkiye'de 800 lokasyonda ağ taraması yapıyoruz. 800 bin metrekare ağ çıkardık. 170 milyon metrekare alan tamamen tarandı." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük, bu yıl yapılan Körfez temizlik faaliyetlerinde hayalet ağ çıkarma çalışmalarının bir yenisini bu bölgede gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Küçük, daha önce de 22 bin metrekare hayalet ağ çıkardıklarına değinerek, "Dalgıçlarımızın yardımıyla 300 bin metrekare taradığımız alanda 21 bin metrekare hayalet ağ ile toplamda 43 bin metrekare temizlemiş olduk. İzmit Körfez'imizde yaklaşık 75 tür canlının yaşadığını tespit ettik. Buradaki 50 türün avcılığı söz konusu. Biz avcılığın devam etmesi ve türlerin arttırılması için Körfez'de yapay resiflendirme çalışmalarını da bakanlığımız bünyesinde programlandırmaktayız." şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise dalgıçlarla deniz altına dalış gerçekleştirdiklerinde ayrı bir dünya gözlemlediklerini dile getirdi.

Atılan hayalet ağlarla canlıların yaşamlarına son verildiğini vurgulayan Büyükgöz, "Dolayısıyla oraya atılacak her şey yok etme, oksijen alanlarının daralması, aynı zamanda balık çeşitliliğin azalması anlamına geliyor." dedi.

AA