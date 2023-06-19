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Sezona balık bolluğu yla başladıklarını belirten Kahriman, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı. Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı.

İç sularda 15 Mart'ta başlayan sazangiller ve yayın balığı avcılığı yasağı, 15 Haziran'da sona erdi.

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