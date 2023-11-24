Haber: Mert Osman Erman

Daha önce dava reddedilen 16 kadın, Japon askerleri için cinsel köle olarak tutulmuştu.

2016'da dava açtılar ancak Seul Merkez Bölge Mahkemesi, beş yıl sonra egemenlik dokunulmazlığına atıfta bulunarak dava dosyasını reddetti.

Şimdi Seul Yüksek Mahkemesi, kararı tersine çevirdi.

Mahkeme, kadınların ülkede yaşadığını ve "gayri meşru" olarak kabul edilen eylemler için tazminat talep ettiğini kabul ederek Japonya hükümeti üzerinde Güney Kore'nin yargı yetkisini tanıdığını belirtti.

"Gayri meşru bir eylem için devlet dokunulmazlığını tanımayan bir ortak uluslararası hukuk olduğunu düşünmek makul bir düşüncedir... eylemin egemen bir eylem olup olmamasına bakılmaksızın devlet dokunulmazlığını tanımayan bir ortak uluslararası hukuk olduğunu düşünmek makul bir düşüncedir" ifadeleri kullanıldı.

95 yaşındaki aktivist ve mağdur Lee Yong-soo, mahkemeye karar için teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

Mahkemeden çıkarken muhabirlere "minnettarım, gerçekten minnettarım" dedi.

Ölen mağdurlara kararı bildirebilseydim, dedi.

Tahmin edilenen 200.000'den fazla kadın ve kızın, Japon askerlerine hizmet etmek üzere fuhuşa zorlandığı tahmin ediliyor.

Askeri genelevlerde tutulanların çoğu Koreliydi, diğerleri ana Çin, Filipinler, Endonezya ve Tayvan'dan geliyordu.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, kararı "son derece üzücü ve kesinlikle kabul edilemez" olarak niteledi.

"Japonya, Güney Kore Cumhuriyeti'ni uluslararası hukuk ihlallerinin durumunu derhal düzeltmek için uygun önlemleri alması konusunda bir kez daha güçlü bir şekilde çağırıyor" dedi.