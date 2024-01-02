Haber: Mert Osman Erman

Bay Lai, 76 yaşında ve eğer Hong Kong'un ulusal güvenliğini tehdit etmek ve yabancı güçlerle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Davası uluslararası bir tepkiye neden oldu ve geniş çapta Hong Kong'un yargı bağımsızlığını test etmek olarak görülüyor.

Olağanüstü mahkemesi 18 Aralık'ta bir yıl süren bir gecikmenin ardından başladı ve yaklaşık 80 gün sürmesi bekleniyor.

Bay Lai, Aralık 2020'de sahtekarlık suçlamaları ve eski Britanya bölgesindeki protestolara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan beri tek kişilik bir hücrede tutuluyor. O, Birleşik Krallık vatandaşıdır ve serbest bırakılması için çağrıda bulunanlar arasında Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron da bulunmaktadır.

Pekin destekli Ulusal Güvenlik Yasası'nı (UGY) ihlal etmekle suçlanan en önemli kişidir ki eleştirmenler, bu yasının muhalefeti bastırmak için kullanıldığını iddia ediyor.

2020'de suçlanmadan sadece birkaç saat önce Bay Lai, bir BBC röportajında kendini "doğuştan bir asi" olarak gördüğünü ve "çok asi bir karaktere" sahip olduğunu söyledi.

Bay Lai, şimdi kapalı olan pro-demokrasi gazete Apple Daily'yi kurdu. Aynı zamanda, 2014'teki Şemsiye Hareketi'nden beş yıl sonra Pekin destekli bir iade yasası karşıtı büyük gösterilere kadar Hong Kong'un pro-demokrasi protestolarının ön saflarındaydı.

UGY ve halkı kışkırtma suçlamalarıyla gözaltına alınan 250'den fazla aktivist, yasama organı üyesi ve protestocu arasında yer alıyor.

UGY, 2020'de devasa pro-demokrasi protestolarına yanıt olarak tanıtıldı. Pekin, bunun huzursuzluğu bastırmak için gerekli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Bay Lai'yi Çin'in güvenliğini zayıflatmaya çalışan bir hain olarak nitelendirdi.

Bay Lai, 1947'de güney Çin'in Guangzhou eyaletinde doğdu. Çin'i sadece 12 yaşındayken terk etti ve bir gemide sığınmacı olarak Hong Kong'a kaçtı.

Hong Kong'da Bay Lai, bir giyim terzihanede çalıştı ve kendisine İngilizce öğretti. Daha sonra küresel bir giyim markası olan Giordano'yu kurdu.

Kariyeri, 1989'da Pekin'deki pro-demokrasi protestolarını tankların ezmeye başlamasının ardından politik aktivizm ve medya yönüne kaydı.

2021'de, Tiananmen Meydanı katliamı için yasaklanan bir anma törenine katıldığı için Hong Kong'da ilk kez 13 aylık hapis cezasına çarptırıldı.