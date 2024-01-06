Futbolda ara transfer döneminde değişim yapmak çok zordur.

Sözleşme süreci devam ettiği için hem takıma hem bütçeye uygun oyuncu bulmak ekstra yıpratıcıdır. Bu yetmiyormuş gibi Beşiktaş’ta bir de teknik direktörü sorunu oluştu.

Yıllardır maç izleyen biri olarak böyle bir süreci bırakın Beşiktaş’ta dünya futbolunda dahi görmedim. Sezonun 19. maçını oynayan Beşiktaş’ta ilk 11’e baktığımda şunu düşündüm. Yine ilk kez bir araya gelmiş isimler vardı. Sezon başından bu yana takımın omurgasını kuramamış, haliyle oyun planı oturtamamış bir Beşiktaş izliyoruz. Elbette bunun sorumlusu işini eksik yapan kim var ise geçmiş yönetimdir. Lakin bu futbolcular da bu kadar kötü oynayacak futbolcular değildi. Sezon başında bu kadar kötü değillerdi en azından.

Rakip takımın da kadrosunda birçok eksik vardı ama mücadelesi Beşiktaş’ı yenmeye yetti. Hadi Kasımpaşa uzun süredir bir arada oynayan bir ekip diyelim. Geriye dönüp baktığımızda Beşiktaş geçmiş 19 maçta hangi takım karşısında mücadeleci bir oyun sergileyerek işte bu oyun, güzel oyun dedirtti? Hiç!

Maça ait güzel olan tek şey Beşiktaş’ın Semih Kılıçsoy’u kazanması. Dar açıdan çok da güzel bir gol attı. Kasımpaşa karşısında Semih, Mert ve Necip haricinde sahada kimse yoktu. Fakat onlarında emekleri boşa gitti. İkinci devre oyuna giren Cenk ve Ghezzal asla sorumluluk almadı.

Şunu kabul edelim, Beşiktaş’ın kadrosu şampiyonluk yarışında mücadele eden rakiplerinin çok gerisinde. Fakat 3. kez sahasında 3-1 yenilecek de bir kadrosu yok Beşiktaş’ın. 1996’dan beri hiç böyle yenilmemiş! Hiç olmadı savunma yapar 1-1’i korursun tehlike sezdiğinde. Beşiktaş’ta o da yok.

Beşiktaş’ta şu olan tek şey panik! ve bu çok tehlikeli.

Acilen tüm ekibin mental kondisyona ihtiyacı var! Çünkü bu kadronun başına gelecek teknik direktör alınacak olumsuz sonuçlarla beraber yıpratılacaktır.

Beşiktaş’ın öncelikle ısrarla oynatılmaya çalışılan fakat asla oynayamayan, Muleka, Onur Bulut, Tayfur Bingöl gibi oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor. Bu oyuncular belki skor aldıktan sonra oyunu tutmak için yedek olabilirler ama asla 11 oyuncusu olmadıklarını defalarca gördük. Sonrasında ise takımın en az 8-9 oyuncuya ihtiyacı var, baştan kadro kurulması gerekiyor. Evet çok zor ama en azından 3-4 tanesi ara transfer döneminde gelmek zorunda. Aksi takdirde korkunç tablolar olası.

Son olarak merak ettiğim bir şey var: Beşiktaş’ta taş gibi stoper Aytuğ Kömeç varken, esas mevkisi stoper olmayan Necip-Bakhtiyor tandemi kimin fikri?