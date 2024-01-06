Yine bir iç saha maçı ve yine skor aynı 1-3!!!!

Artık klasikleşen bir Beşiktaş geleneğine şahit olmaya başladık. Daha ne kadar kötü olabilir ki denilen siyah beyazlı takım ters istikamette üstüne ekleyerek ilerliyor!

Şu an için ligin tartışmasız en kötü futbolunu oynayan en kötü takımı unvanını taşıyan siyah beyazlılar için tünel kapkaranlık!

Alt yapı hocası olan Serdar Topraktepe'nin de kendisinden önceki hocalarla aynı yolu izliyor olmasını anlamış değilim! Sene başından bu yana performans namına yokları oynayan ve takımın mücadelesine destek olmadığı gibi ortaya ruh da koymayan oyuncularda ısrar etmek yerine neden bildiği alt yapı oyuncuları tercih edilmez?

Semih oyunuyla ve mücadelesi ile sana hiç mi örnek olmadı?

Sol stoper pozisyonunda kadrodaki tek oyuncun Aytuğ varken neden devşirme oyuncu tercih edilir?

Gedson ve Amir'in ne gibi ayrıcalıkları var?

Ghezzal ve Cenk takımın ağabeyleri olmalarına rağmen yokları oynuyorsa daha neden kadroya alınır? Yedek de olmuyor ilk onbir de olmuyor!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti bile Muleka'yı görmek istemezken neden gözümüze gözümüze sokmaya çalışıyorsun?

Bir şey değişirse her şey değişir ama Serdar Hoca, sen de suyun akışına bırakmışsın kendini!

Senden öncekilerin oynattığı oyun düzenini değiştirmeyi neden düşünmüyorsun? Bu takımın futbol aklı yokken neden 4-4-2 denenmez?

Oyun içinde kısa bir süre 4-4-2 oynayan takım bir şeyler yapmaya başlamışken neden vazgeçilir?

Hasan Bey ve ekibinin gerçekten de işleri zordan da öte!

Bu oyuncu grubuna kimse hoca olmak istemez! Eğer altyapı da böyleyse vay halimize!