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Bostancı Sahil Yolu 'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün 'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.

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