İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.Kaynak: AA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.Kaynak: AA
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