Türk kadın basketbolunda yerli yetenekler geri planda! Türk kadın basketbolunda yerli yetenekler geri planda!
İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA