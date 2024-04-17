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Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun hava şartlarında verilen izinle gerçekleştirilebiliyor.

Balon turları , hava koşullarının normalleşmesiyle 19 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden başlayacak.

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı yükseklerde aralıklarla 27 kilometreyi bulan rüzgarın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

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