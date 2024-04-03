Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo altyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü bölgesindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 17-21, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.