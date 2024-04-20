Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 44-45. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri ile Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Burdur yolunun 0-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametinde yürütülen kavşak çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-İyidere yolunun 0-56. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla 22-42. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.