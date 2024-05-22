Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun, Gelibolu Güney Kavşağı-Lapseki Kavşağı 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması, Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sonrası, İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ettiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerinde Tirebolu 1 ve 2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.