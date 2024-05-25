Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle 05.00-23.00 saatlerinde ulaşıma yonca kolları üzerinden izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge-Mersin kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara devlet yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 34-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.