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Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndaki kesimden tek yönlü izin veriliyor.

Burdur-Isparta yolunun bazı bölümlerinde hidrolik sanat çalışmaları dolayısıyla ulaşım Burdur gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk çalışması sebebiyle saat 19.00'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi kesimi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları nedeniyle 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak.

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