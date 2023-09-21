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Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

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Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde Yevlah'a ulaştı. Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermeniler inin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

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