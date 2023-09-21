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Sudan çıkarılan gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Suda bir süre arama yapan dalgıç ekipleri, Karaçam'ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde 17 yaşındaki İbrahim Can Karaçam'ın, yakınına gittiği sulama göleti ne düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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