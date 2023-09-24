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Öte yandan, diğer sürücü Harun U'nun, yapılan ölçümde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da sürücülerden Süleyman D. ile yanındaki Nurullah T. yaralandı.

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