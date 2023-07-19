Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Tekirdağ'a giden KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar ile birlikte Düzce Federasyonu ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Faruk Çakmak, Tekirdağ Federasyon Başkanı ve Trakya Bölge Başkanı Yüksel Arslan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettikten sonra Vali Aziz Yıldırım, KASTOB Genel Başkanı ve Bölge Başkanları ile birlikte tarihi binayı gezdi. Tarihi binada 57. Alay sancağının benzerine dikkat kesilen misafirlerine Vali Yıldırım sancağın hikayesini anlattı ve tarihi binanın dokusunu hiç bozmadan restore edilmiş olduğunu ifade etti.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN