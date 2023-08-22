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Dumandan etkilenen bir köpeğe de itfaiye ekipleri su verdi.

Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Binanın ikinci katındaki evlerinde mahsur kalan anne Razıye Heydarı ile çocukları Sajjad Heydarı (8) ve Soubhan Heydarı (4) itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARS (AA) - Sukapı Mahallesi'ndeki eski süt fabrikası lojmanlarında, Afganistan uyrukluların kaldığı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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