Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kara'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bebek ve çocuklara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına aldıktan sonra dairede yapılan incelemede, yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara (81) odasında ölü bulundu.

Atalar Mahallesi Meriç Sokak'taki 6 katlı binanın 2. katında yer alan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı

Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı

Kartal 'da yangın çıkan binada bulunan bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.