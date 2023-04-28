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Lacivert-beyazlı ekipte Hajradinovic ve Bahoken sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda 34. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Yukatel Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyen Djilobodji, PFDK'nın verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle MKE Ankaragücü önünde de takımını yalnız bırakacak.

Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı.

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