ANTALYA AA- Yörük dernekleri üyelerinin yanı sıra turistlerin de yer aldığı 8 kilometrelik yürüyüşe, yaklaşık bin kişi katıldı.

İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşte, Yörük göçü canlandırıldı.

Katılımcıların yöresel kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte at, eşek ve develer de yer aldı.

Patara'da sona eren yürüyüşün ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yörüklerin gelenek, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Yörüklerin "Barak Kilimi" dokumacılığını da yeniden canlandıracaklarını ifade eden Ulutaş; "Bölgede artık pek dokunmuyor. Dokuma tezgahlarını hazırladık. Kilimi yeniden dokuyup Kaş ve Kalkan'da sergilenmesini sağlayacağız." dedi.

Ulutaş, Patara, Xanthos ile Letoon antik kentlerini bisiklet ve yürüyüş yollarıyla da birbirine bağlayacak yol projesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.