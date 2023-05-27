İSTANBUL AA- Renk Erbil küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan serginin lansmanı The Stay Boulevard Nişantaşı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Devrim Erbil, kızlarıyla sergide yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sergide yer alan diğer sanatçılar da hem sevdiğim hem de beğendiğim sanatçılar. Bahri benim öğrencim, Yiğit de yakın arkadaşlarımızdan." dedi.

Erbil, Türk sanatında globalleşmenin çok gerekli olduğuna dikkati çekerek, "Benim öğrencilik dönemimde resim satılmazdı Türkiye'de. Çok nadir isimler vardı satış yapabilen. Türkiye'de koleksiyoner olmadan, resim sevgisi yayılmadan ressamın varlığını ortaya koyması çok zor bir şeydi. Sanatçıların hayatının her anında sanatla hemhal olmaları gerekiyor. Sürekli çizeceksiniz, rüyalarınıza girecek kadar kafayı onunla bozacaksınız." diye konuştu.

Bir süredir Bodrum'da yaşadığını dile getiren sanatçı, önümüzdeki aylarda bir müze açacağını vurguladı.

Usta sanatçı, müzenin Bodrum'da, çok özel bir mimariyle yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bodrum'da büyük bir bahçem var. Türkiye'de çok ünlü olmayan ama çok başarılı genç bir mimar harika bir proje yaptı. Sütunlar üzerinde oluşan bir bahçe müzesi. Dünya basınında yer aldı daha önce. 5 Ağustos'ta müzenin bulunduğu bahçede bir lansman yapacağız. 60 yıllık sanat hayatımın en önemli resimlerini biriktirdim. Hatta daha önce müzayedelerde satılmış bazı resimlerimi bile satın alıp bir koleksiyon oluşturdum. Daha önce görmediğiniz, özel 200 resmimi orada göstereceğim."

Devrim Erbil, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etkinliğe Devrim Erbil'in yanı sıra ressamlar Bahri Geno, Yiğit Yazıcı, Çiğdem Erbil ile Renk Erbil de katıldı.

Renko London iş birliğiyle gerçekleşen sergide Devrim Erbil, Emin Çizenel, Sakit Mammadov, Ali Atmaca, Bahri Geno, Çetin Erokay, Çiğdem Erbil, Joanna Gilbert, Yiğit Yazıcı, Nedim Nazerali, Barış Sarıbaş, Darko Mesek, Kinnari Saraiya, Ayşen Karakaya ve Renk Erbil'in yaz kavramı etrafında şekillenen eserleri yer alıyor.

Resim, dijital art, enstalasyon ve mix media tekniklerinde üretilen 45 eser, The Stay Boulevard Nişantaşı'nda ziyaret edilebilecek.