Ankara

Faruk Koca, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir’e elendikleri maçın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Sezon genelinde hakemlerin vermiş olduğu aleyhlerine olan yanlış kararların futbolcularının da psikolojisini etkilediğini savunan Koca, şöyle konuştu:

"Hakem kararları yaklaşık 12-17 puanımıza etki etti. Bu hatalar olmasa şuan ilk 6 içerisinde olabilirdik. Bu kararlar sadece puan kaybına da neden olmuyor. Hatalı kararların yarattığı gerginlik ve güven kaybının etkisini sonraki maçlarımızda da hissediyoruz. Kupa maçına da bu ortamda çıktık. Çok da iyi oynadığımız mücadelede hatalı bir taç kararı sonrası, oyuncumuzun verdiği yanlış tepki nedeni ile uzatmalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Türkiye Kupası'nda bu sezon boyunca oynadığımız futbolla finali çok hak ediyorduk. Fakat eksik oynadığımız uzatma dakikalarında, yediğimiz golle kupaya veda ettik."

Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor

Faruk Koca, başkentte kazanması durumunda şampiyon olacak lider Galatasaray’ın durumunun kendileri için önemli olmadığını dile getirdi.

Ligde son 3 haftaya girdiklerini hatırlatan Koca, "Süper Lig'de son 3 haftaya giriyoruz. Her puan çok kıymetli. Galatasaray’ın ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedik, bu nedenle Galatasaray müsabakasını mutlaka kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Biletler tükendi

Faruk Koca, Galatasaray maçı biletlerine sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Biletlerin satışa çıktıktan dakikalar sonra bittiğini söyleyen Koca, "Taraftarlarımız kısa sürede biletlerin tamamını satın aldılar. Ankara'da 7 haftadır kaybetmeyen bir Ankaragücü var. İnanıyorum ki bu seriyi kazanarak devam ettireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA