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Maç, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

70. dakikada Mane'nin ara pasında topla buluşan Thiam'ın, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurduğu meşin yuvarlağı Nita yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdı.

60. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Maxim'in sert vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

44. dakikada Gaziantep FK atağında Dragus ile Maxim'in verkaçında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim'in sert vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

21. dakikada ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK 'de topun başına geçen Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

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