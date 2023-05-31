İSTANBUL AA- Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, 13 eserle tarihi Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta, serginin kentte düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her medeniyetin kendine ait eserleri olduğuna dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Mutlaka her medeniyet kendi sanatlarıyla ve kendi sanatkarlarıyla yaşar. Bizim de mutlaka medeniyetimize ait bu tür sanatları ihya etmemiz, yaşatmamız ve geliştirmemiz gerekir. Sadece bununla da kalmamalıyız. Aynı zamanda bu alanda yeni sanatçıları da yetiştirmemiz lazım. O zaman medeniyetimiz gelişir, büyür ve geleceğe kök budak salar. Maalesef 200 yıldan beri Batı medeniyeti sanayi alanında birçok alanda bizi geçmiş durumda. Ama değerlerimize, gelenek göreneklerimize ve fikri gelişmeye açık olduğumuz zaman gelişeceğimizi, onlardan çok daha üstün bir konuma geleceğimizi görüyoruz."

Sekmen, bu tür etkinliklerin yapılmasının önemine değinerek, "Ayrıca Batı medeniyeti artık bir çöküş konumuna bürünmüş durumda. Çünkü onların medeniyeti sadece maddeyi öne çıkartan, ruhu dışlayan, ruha önem vermeyen bir anlayışla yürüyor. Biz biliyoruz ki sadece maddeyle her şeyi halletmek mümkün değil. Mutlaka manayı da ruhu da dikkate almak lazım. O zaman maddeye ruh kazandırabilirsek, madde bir manayı ifade eder." diye konuştu.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de her yıl farklı konu ve temalarda sergiler düzenlediklerini belirterek, şunları aktardı:

"Tekrar Erzurum'da olmaktan Albayrak Grubu olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Osmanlı ve Selçuklu'nun İslam ilminin eğitiminin yapıldığı bu Çifte Minareli Medrese'de bu eserleri sanatseverlerle buluşturmak bizce ayrı bir değer ifade ediyor."

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergide yer alan eserleri gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar gezilebilecek.