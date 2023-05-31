İSTANBUL- Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile 10 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davası için Gebze Adliyesi'ne giden ve kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Ece Ronay, eski eşiyle birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığını çocuklarının velayeti ise annede kendisinde kaldığını söyledi.

Avukatı Oğuzhan Yeni'nin fotoğrafını paylaşan Ronay, fotoğrafa 'Artık resmi olarak şendulum' notunu yazdı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI