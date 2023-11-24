Haber: Mert Osman Erman

Olağanüstü drama sona erdi. Perşembe akşamı, Tayvan'ın üç muhalefet cumhurbaşkanlığı adayı - Ko Wen-je, Hou Yu-ih ve milyarder işadamı Terry Gou - Taipei'deki Grand Hyatt otelinin balo salonunda bir araya geldi.

Hangi adayın gerçekten orada olmak isteyip istemediği belirsiz. Bay Gou neredeyse bir saat geç kaldı. Kameralar çalıştığında, çekişme ve suçlamalar başladı ve Bay Gou liderlik etti.

Bu, bir anlaşma için son şanstı - kazananın her şeyi almasına meydan okuyacak, şu anda anketlerde önde olan Demokratik İlerleme Partisi'ne (DPP) ilk gerçek meydan okumayı sunacak bir düğün. Ancak görünüşe göre ittifak, oturdukları anda kaderine terk edildi.

Bay Gou, bağımsız olarak aday olmaktan çekildi.

Bu nedenle Bay Hou'nun eski milliyetçi Kuomintang'ı (KMT) ve Bay Ko liderliğindeki yeni Tayvan Halk Partisi (TPP), Bay Gou'nun kimin lehine olduğunu görmeyi bekliyor. Son anketler, ona destek oranının %10'un altında olduğunu gösteriyor, ancak bu destek, KMT veya TPP için fark yaratabilir.

Her ikisi de DPP'nin 2016'dan beri iktidarda olduğu Tayvan'ın başkanlık yarışında geride olan adayları takip ediyor.

Mevcut Tayvan VP'si olan Bay Lai'nin anketlerde önde olmasına rağmen, destek %30 civarında seyrediyor. Ancak bu, Bay Lai'nin Tayvan'ın kazanan alır tüm başkanlık yarışında başkan olması için yeterli.

Her ikisi de aynı seçmenleri kovalamalarına rağmen, KMT ve TPP arasındaki birliktelik her zaman olası görünmüyordu - en azından iki parti arasında hiçbir zaman aşk olmamıştı.

Ve şimdi, adayların kayıt süresinin kapanmasına saatler kala, aynı zamanda başkan yardımcılarını da açıkladılar. En ilginç olanı KMT'nin Jaw Shaw-kong'u seçmesidir. Bay Jaw, tanınmış bir televizyon kişiliği ve bir zamanlar sağcı Yeni Parti'nin lideriydi.

Ailesi Çin'in kuzeyindeki Hebei'den ve uzun zamandır Tayvan ve Çin'in "birleşmesini" açıkça destekleyen bir kişidir. Onu KMT biletine koymak, başlıca oy tabanına hitap edecek, KMT'yi temel alan seçmenlerin, temelde Tayvanlı olarak görülen Bay Hou'dan pek hoşlanmayan kişileri tatmin edecektir.

Bay Ko'nun başkan yardımcısı seçimi olan Cynthia Wu ise zengin bir iş kadını ve oturan bir milletvekilidir. Wu, zengin bir Tayvan finansörünün kızıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve üniversite eğitimini almıştır.

KMT ve TPP, her ikisi de giderek saldırgan bir Pekin ile daha iyi ilişkiler ve savaşın daha düşük bir riski vadeder - bu da onları, bağımsız bir Tayvan hakkındaki retoriği giderek yüksek çıkarken ABD'ye daha yaklaşan DPP'den ayırır.

Ancak benzerlikler burada bitiyor.

KMT, 1945'ten 2000'e kadar Tayvan'ı yönetti. Hala Taipei'deki cumhurbaşkanlığı binasını doğal evi olarak görüyor. Ve parti liderleri, Ko Wen-je adında bir politik yükseliş görmeselerdi, gelecek yıl geri döneceklerine eminler.

64 yaşındaki eski bir cerrah olan Bay Ko, bu seçimde özellikle genç seçmenlerden destek topladı ve uygun konut için bir kampanya yaptı.

Onun eleştirmenleri, onun fırsatçı bir popülist olduğunu, gerçek, tutarlı politikaları olmadığını iddia ediyorlar ve kariyeri boyunca politik spektrumun ne kadar vahşi bir şekilde salındığına işaret ediyorlar.

1990'larda Bay Ko, o zamanlar dışarıda olan DPP için tam demokrasi ve KMT diktatörlüğünün sona ermesi için savaşan Tayvan'ın o zamanlar muhalefet partisinin sert bir destekçisiydi.

2000'de Bay Ko, aday kazandığında DPP için kampanya yaptı. Ardından 2014'te Bay Ko, tıptan istifa etti ve Taipei belediye başkanlığı için koştu - ve DPP onu destekledi. Kazandı, ancak başarı ona kendi partisine ihtiyaç duyduğunu düşündürdü.

2019'da Tayvan Halk Partisi'ni kurdu. DPP'nin Tayvan bağımsızlığı lehine ve Pekin dostu KMT arasında orta yolu alacağını söyledi.

Şimdi Bay Ko, başkanlık yarışında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Tüm yaz ve sonbahar boyunca Bay Hou'dan önde çıktı.

Bu, mevcut DPP hükümetinin, 8 yıldır iktidarda olmasına rağmen, pek popüler olmamasından dolayı eski KMT büyüklerini sinirlendiriyor.

Ve Bay Lai'nin kampanya yapma yeteneği çok fazla değil. Anket puanları, yaz aylarında %40'ın üzerindeyken, şimdi neredeyse %30'u zorluyor.

KMT'nin kendi adaylarının Bay Lai'yi ve hatta Bay Ko'yu geride bırakma başarısızlığı karşısında giderek daha da sinirlenen yaşlılar, düşünülmez bir şeyi düşünmek zorunda kaldılar - Bay Ko ile bir ittifak. Ancak ilk deneme, geçen Cumartesi günü Bay Ko'nun bir odanın dolusu muhabire, yalnızca herhangi bir danışmanın bulunmadığı tek başına KMT ile müzakere yapmamış olması gerektiğini söyleyerek biraz mahcup bir şekilde çöktü.

Şimdi, Bay Gou yarıştan çekildiğinde, muhalefet KMT ve TPP'ye indi.

Ve DPP, kendi seçim silahını ortaya koydu - başkan yardımcısı adayı Bi-Khim Hsiao.

2020'den beri Bayan Hsiao, Tayvan'ın ABD temsilcisi olmuştur. Destekçileri ona şaka yolla Tayvan'ın "kedi savaşçısı" dedi - Çin'in kavgacı, sözde "kurt savaşçısı" diplomatlarına bir gönderme.

Tayvan'ın kedi savaşçısı - karizmatik ve genç seçmenlerle popüler - kampanya yoluna çıktığında anketlerde ne olacağını görmek ilginç olacaktır.