Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan milli futbolcu, bu turda güçlü bir takımla eşleştiklerini dile getirerek, "Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. İlk maç da öyle geçti. İlk maçtan sonra rakibin olumlu ve olumsuz taraflarını ayırdık. Yarın daha temkinli, etkili bir futbol oynayarak buradan galibiyetle ayrılıp, taraftarımıza son 16 turunu getirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan önce kulüp yöneticileri tarafından futbolculara gönderilen notların çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz için çok duygusal, anlamlı ve önemli bir hediye oldu. Erden, Fatih ve Ayhan ağabeylere teşekkür ederim. Bana gönderilen benim için çok özeldi. O an hemen arayıp, Erden ağabeye de çok teşekkür ettim. Bizim hayallerimiz var. Hem kulüple hem de kişisel hayallerim var. Bunlardan biri de Galatasaray ile Avrupa şampiyonu olabilmek. Hocamız yaşadı. Aynı şeyi biz de yaşamak istiyoruz. Hayaller gerçekleştirildiği zaman çok daha anlamlı olur. Bu doğrultuda maç maç giderek, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzde uzun ve çetin bir yol var. Rakiplerimiz çok kuvvetli. Hiçbir şey kazanılmış değil. Yarın çok önemli bir maçımız var ve bunun bilincindeyiz. Yarınki maçı kazanıp, önümüzdeki sürece çok daha emin adımlarla gideceğimize inanıyoruz. Nota da gelirsek, çok anlamlı ve çok güzeldi. Ömrüm boyunca saklayacağım ve benim için çok anlamlı bir hediye olarak kalacak."

Galatasaray ile kupalar kazanmak istediğini aktaran Kerem Aktürkoğlu, "Bu sezon önümüzde 4 kupa var. Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak. Galatasaray'da oynamak, Galatasaraylı olmak her kupada, her mücadelede kupa ve galibiyet almaktır hedefin. Biz de hedef doğrultusunda hareket ediyoruz. Muslera 12-13 senedir burada. Kulüpte bunu en iyi bilenlerden biri. Onunla böyle bir şey konuşmaya gerek yok. O kupalar kazanmaya alışık. Biz de ona bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz ve o pozu bütün Türkiye'ye armağan ederiz." diye konuştu.

Milli futbolcu, performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Bireysel performanslar her zaman çok önemli ve değerlidir. Ancak takım kazanmadıktan sonra veya elendikten sonra çok önemi yoktur. Yarın da bizim için çok önemli bir maç. İlk maçta gol atamadım ama galibiyet aldık. Elbette her futbolcu gol atmak, asist yapmak, skora katkı sağlamak ister. Ama önemli olan takıma yardım edebilmek. Tek amacım takımıma en iyi şekilde yardım edebilmek. Gol atmayı ve asist yapmayı çok istiyorum ama takımın kazanması her şeyden çok daha önemli. İnşallah yarın kazanırız." ifadelerini kullandı.