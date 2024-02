Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, yarınki maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kazanıp, son 16 turuna kalmak istiyoruz. İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var. İlk maç bitti, şimdi sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı da bir kenara bırakıp, bu maçı kazanmaya odaklanacağız." dedi.

Rakiplerinin ilk maçta iyi bir performans sergilediğini ve kendilerine çok zorluk çıkardığını anlatan Buruk, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Son hafta deplasmanda kazandığımız lig maçı bizim için önemliydi, moral oldu. İyi bir şekilde gidiyoruz. Özellikle deplasman maçlarında. Ligdeki son 3 deplasman maçında iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir zemin var, güzel bir maç ortamı olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Maç içinde hücuma da çıkan bir takım. Galatasaray her maçta kazanmak için sahaya çıkar. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama ilk maçta da rakibimizin neleri iyi yapabildiğini gördük. Yarın daha iyi bir performans sergileyeceğimizi bekliyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, rakiplerinin ilk maçta cesur bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "O yüzden bu maça yüzde 100 konsantrasyonla ve rakibimizin neler yapabildiğini bilerek çıkacağız. Kendi oyunumuz var. Çok önemli ve değerli bir şehir. O şehrin uzun yıllardır mücadele eden değerli bir takımı. Bence çok da önemli oyuncular yetiştiriyor ve bu anlamda örnek kulüplerden biri. Kadro olarak değerli bir kulüp. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Galatasaray taraftarı da yarın buraya akın edecektir. Ne kadar seyircimizin tribünlerde olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Yine yoğun bir destek bekliyoruz. Çok iyi bir takımla çok iyi bir atmosferde oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray forması altında Sparta Prag ile oynadıkları maçlarla ilgili anıları sorulan Buruk, "Nedved'in golleri var. İlk iki maçı hatırlıyorum. Orada Nedved çok önemli işler yapmıştı ve kupadan elenmiştik. Antrenör olarak inşallah yarın kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

"Geçen seneden beri sadece kazanma odaklıyız"

Okan Buruk, Süper Lig'de en az maçta 50 galibiyete ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu bana nasip oldu. Sonuçta tenis değil, tek başıma yapmıyorum. Teknik direktör olarak takımın başında yer aldığım için benim yönetimimde böyle bir rekor gözüküyor. Geçen seneden beri sadece kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da her maçı kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. O yüzden aslında her beraber bunu kazanıyoruz. Önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi. İç sahada bu sene bütün lig maçlarımızı kazandık. Bunda hem taraftarımızın gücü hem de bizim sahadaki oyunumuzun gücü var. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor."

Okan Buruk, sakatlıkları bulunan oyuncuları Serge Aurier ile Hakim Ziyech'in 2-3 hafta içinde takımdaki yerlerini alacağını dile getirerek, "Buradaki hedefimiz Beşiktaş maçı. Yine Kaan Ayhan'ın da ağrıları var. Ağrılarıyla oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz. Son maç kadroya da almadık." ifadelerini kullandı.

"İsteğimiz Muslera'nın bizimle devam etmesi"

Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli kalecileri Fernando Muslera ile devam etmek istediklerini anlatarak, "Fernando Muslera, Galatasaray'ın kaptanı. Galatasaray taraftarı da onu çok seviyor, o Galatasaray'ı çok seviyor. O yüzden Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu sene de başarılarında büyük pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı rol bizim için çok değerli. İsteğimiz bizimle devam etmesi. İnşallah bu şekilde olur." şeklinde görüş belirtti.