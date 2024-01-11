Haber: Mert Osman Erman

Yeraltı "ormanından" muazzam orkidelere kadar, Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki bilim insanları geçen yıl birçok gizemli türü keşfetti.

Çoğu gizemli tür, bir yanardağın zirvesinde veya Antarktika kayalarına yapışmış gibi beklenmedik yerlerde bulundu.

Bilim insanları, yeni keşiflerin hemen koruma altına alınması gerektiğini ve en az birinin muhtemelen zaten kaybedilmiş olabileceğini belirtiyor.

Anılan bitkilerin yaklaşık üçte biri soyunun tükenme tehdidi altında.

2023'te bilim dünyasına yeni tanıtılan en iyi 10 tür, araştırmacılara göre doğal dünyanın güzelliği ve hayranlığının bir hatırlatıcısı - ve biyoçeşitlilik kaybı ile iklim değişikliğinin tehlikelerinin de ciddi bir uyarısıdır. Bir türe bilimsel bir ad verme, korumaların yerine konulması ve insanlık için potansiyel kullanımlarının araştırılması yolunda atılan ilk adı oluşturuyor, Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin kıdemli araştırma lideri Dr. Martin Cheek açıkladı.

"Gerçekten de dünyanın geri kalanı tarafından tamamen bilinmeyen bir tür bulduğunuzda ve aslında dünya üzerindeki herkesin, birçok durumda, hayatı yaşamaya değer kılan şey budur," dedi BBC Haber'e. "Bu büyük bir destek."

Kew'in 2023'teki en iyi 10 küresel keşfi arasında şunlar bulunmaktadır:

Antarktika'dan üç yeni mantar türü Antarktika neredeyse çiçek açan bitkilerden yoksundur, ancak likenler küçük alanlarda açığa çıkan çıplak kaya üzerinde yer bulabilir.

Mevcut tüm mantar türlerinin yalnızca %5-10'u bilinmektedir - yalnızca keşfedilmemiş uzak bölgelerde değil, gezegenin her yerinde bulunmaktadır. Bu inanılmaz çeşitlilik içinde "doğal çözümler bulmamıza yardımcı olabilecek yiyecek, ilaç ve diğer kullanışlı aktif bileşiklerin yeni kaynaklarını keşfetmemiz kaçınılmazdır," dedi Kew'in mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas.

Bir yanardağın zirvesinde bulunan bir orkide Parlak kırmızı çiçeklere sahip bitki, Endonezya'nın Waigeo adasındaki sönmüş bir yanardağın zirvesinde bulundu.

Yeraltında büyüyen bir palmiye Pinanga subterranea adlı palmiye, Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında bulundu.

Parlak kırmızı meyve ve çiçeklerin büyük bir kısmı yerin altında gömülüdür.

Mozambik'ten muhtemelen et yiyen bir bitki. Bu garip bitki (Crepidorhopalon droseroides), nane ailesinden gelir ve yapışkan kılları kullanarak böcekleri çeker ve tuzaklar - ve belki onları yiyecek olarak sindirir - ancak diğer et yiyen bitkilerle ilgili değildir.

"Parayı, bunun bilimsel olarak birkaç yıl içinde etçil olarak kanıtlanacağına koydum," dedi Dr. Cheek.

"Ve eğer bunun doğrulanırsa, bu, et yiyen bitkilerin evriminin kaydedildiği yeni bir durum olacak."

Neredeyse tamamen yer altında yaşayan bir çift ağaç Ağaçlar, Orta Afrika'daki yüksek Angola'nın Kalahari kumlarının altında büyürken keşfedildi.

Sadece çiçekler gibi küçük bölümler yüzeye görünür. Biri, Baphia arenicola veya "kum üzerinde büyüyen" olarak bilinir ve fasulye ailesine aittir ve beyaz çiçeklere sahiptir. İkincisi, Cochlospermum adjanyae, parlak sarı çiçeklere sahiptir.

"Bunlar bilim adamları için çok merak uyandırıcı ve çok merak uyandıran yeraltı ormanlarının iki yeni türü," dedi Dr. Cheek.

Madagaskar adasında keşfedilen yeni bir orkide

Bitki, mavi bir gaga ile bilinen tuhaf güzel bir kuş olan kask vanga sayesinde hayatta kaldı, bu kuş ziyaretçileri çekiyor.

Köylüler, kuşun yaşadığı bölgeleri sürdürmüş, böylece orkidlerin yaşam alanını korumuşlardır ve bunlar şeffaf soluk çiçeklere sahiptir.

Diğer keşifler arasında:

Gıda atıklarında yetişen bir mantar Güney Kore

Tayland'dan bir menekşe benzeri çiçek

Güney Afrika'dan indigo içeren bir bitki

Ortalama olarak, bilim adamları her yıl yaklaşık 2,500 yeni bitki türü ve 2,500 yeni mantar türü isimlendirirler - ve tahmini olarak henüz resmi olarak tanımlanmamış 100,000 bitki olduğu düşünülmektedir. Mantarlar için bu rakam çok daha yüksektir.