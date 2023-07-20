Lefkoşa

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Halkın Sesi gazetesinde çalıştığını belirten gazeteci Akay Cemal, Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı gün kızının doğduğunu fakat harekatı izlediği için kızının doğumunda bulunamadığını söyledi.

Gazetenin çatısından Gönyeli'ye inen paraşütçüleri gördüklerini belirten Cemal, "Ben 20 Temmuz sabahı paraşütle inen Mehmetçiği gözlerken doğum anını göremediğim kızıma bir gün sonra 'Müjde' adını verdim. Türk askerinin gelişi, bize ve Kıbrıs Türk halkına müjde olmuştu." ifadesini kullandı.

Türk askerinin Kıbrıs'a barış getirdiğini vurgulayan Cemal, Türkiye sayesinde bugün kendi devletlerinde özgürce yaşamanın sevinci içinde olduklarını dile getirdi.

Müjde Cemal de adını gururla taşıdığını belirterek Mehmetçiğin Kıbrıs'a ayak bastığı gün doğduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Türk askeri, harekatla o zor günleri unutturdu"

Serdarlı köyünde yaşayan ve 20 Temmuz 1974'te 16 yaşında olan Sare Küçükoğlu, "Tankların üzerinde Türk askerini görünce çok sevindim. Askerlere koşup su verdik, sonra annemle pilav yapıp askerlere ikram ettik." diye konuştu.

Küçükoğlu, Mehmetçiğin Kıbrıs'a huzur ve güven getirdiğini ifade etti.

Eski Serdarlı Belediye Başkanı Erdin Sütçüoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde köylerini savunmak için Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) katıldığını belirterek 20 Temmuz 1974 sabahı gelen nakliye uçaklarındaki paraşütçüleri silahının dürbünüyle gördüğünü ve çok sevindiğini ifade etti.

Dürbünle uçak kapsındaki paraşütçü askeri gördükten sonra arkadaşlarına bağırarak "Bizim için bir şey kalmadı Mehmet geldi." dediğini söyleyen Sütçüoğlu, 1974 öncesi zor günlerden geçtiklerini fakat Türk askerinin harekatla o zor günleri unutturduğunu kaydetti.

AA