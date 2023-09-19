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CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, Malatya'daki üniversitenin tıp fakültesi ni kazanan Melisa Metin'i telefonla arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

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