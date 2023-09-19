CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, Malatya'daki üniversitenin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i telefonla arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.
AA
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, Malatya'daki üniversitenin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i telefonla arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.
AA
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