Haber: M. Kemal Sallı

Nizam-ı Alem için yaşadığımız toprakları yurt yapan bütün şehitlerimizin anısına Bayrampaşa Belediyesi'nden Türk dünyasına anlamlı armağan.

Çıktığımız bu yolda;

Öncelikle Türk nüfusunun başkenti sayılan Kırcaali şehrine adını veren Kırcıların Ali’nin, Türkistan Buhara’dan başlayıp Bitlis – Ahlât’tan, Antalya, Çanakkale ve Kırcaali’ye kadar uzanan efsane mücadelesini tarihin izini sürerek yeni kuşaklara anlatmak istedik.

Bu mücadele bir varoluş mücadelesidir,

bu mücadele bir diriliş mücadelesidir

ve bu mücadele devletten imparatorluğa dönüşümün mücadelesidir.

Kırca Ali’nın Buhara’dan çıkan yolculuğu;

Bir Türk – İslâm kültür yolculuğudur.

Ahmet Yesevî Hazretleri’nin izinden

Bektaşî ve Matûrîdîlik yolculuğudur.

Özetle bu yol Türklerin Kızıl Elma’ya yolculuğudur.

Şanlı tarihimizin unutulmuş efsanelerini bir bir hatırlayarak yad etmemizi temin amacıyla hazırlanan “KIRCA ALİ EFSANESİ” Belgesel filminin 16 Eylül 2023 Saat 16:00’da galası gerçekleşecek.