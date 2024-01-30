Allah-u alem...

En iyisini o bilir lakin kıyamet alametleri bir bir gerçekleşiyor.

Bir insan için kıyamet, dünya hayatına veda etmektir lakin dünya hayatının topyekün son bulacağı gerçek kıyamet de pek uzak değil gibi.

Nasıl ki bir hastalığın belirtileri oluyor, kıyametin de belirtileri var elbette.

Bu alamet veya belirtilerden bazılarını sizler için derledim.

Bu arada birkaç gündür ciddi bir diş ağrısı çekiyorum.

Alt tarafı bir diş!

Vücutta ufacık bir aza...

Ama bir insanın aklına başka birşeyin gelmemesi için yeterli bir sebep!

Kaç gündür sadece onunla yatıp kalkıyorum.

Gündemim sadece o ağrı...

Bu kadar aciz ve zavallıyız işte!

Bu kadar muhtaç!

Ebû Hüreyre (radıyallahu anh)’den gelen rivâyetlere göre Rasûlullah (salallahu aleyhi ve sellem) kıyamet için şöyle buyurdu;

1-“Ganimet ve devlete ait mallar, kredi ve sermaye belli kişiler arasında dönüp dolaştığı zaman,

2-Emanet ganimet gibi sayılıp emanete riayet kalmadığı zaman,

3-Zekat verme işi angarya ve cereme gibi sayıldığı zaman,

4-Din dışındaki ilimler ve bilgiler öğrenildiği zaman,

5-Kişi hanımına itaat edip annesine saygısızlık yaptığı zaman,

6-Arkadaşına yakın olup, babasından uzaklaştığı zaman,

7-Mescidlerde Allah ve Rasûlünün istemediği sesler yükseldiği zaman,

8-İslam yolundan ayrılan kimselerin kabile başına başkan oldukları zaman,

9-Aşağılık kimselerin topluluğun başına idareci olarak geçtikleri zaman.

10-Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram ve hürmet gösterildiği zaman,

11-Şarkıcı ve sanatçı denilen kadınlar ortaya çıktıkları ve meşhur oldukları zaman,

(11. Madde bana şu sıralar ülke gündemini ciddi anlamda meşgul eden pavyon dansını hatırlattı, halimiz ne kadar da acı!)

12-Her türlü çalgı aletleri çıkıp alınıp satıldığı zaman,

13-İçkinin her türlüsü kullanıldığı zaman,

14-Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarına lanet okudukları zaman,

Bu durumda kızıl rüzgarı gözetleyin, depremleri gözetleyin, topluca yere batmaları bekleyin.

Kılıç değiştirme olaylarını bekleyin...

(Kılıç değiştirme olayını yazım geciktiği için ayrıca araştıramadım ama bakmak lazım.)

Taşlanma olaylarını gözetleyin.

İpi kopan kolyenin tanelerinin birer birer dağılıp birbirini takip etmesi gibi değişik alametleri bekleyin.”

Tirmizi, Fiten 39, (2211)

Son zamanlarda yaşadıklarımıza ve dünyadaki gelişmelere bakıyorum.

Pandemi, sokağa çıkma yasakları, deprem, darbe girişimi, salgın hastalıklar, savaşlar, ahlâki yozlaşmalar, binaların yükselmesi, zinanın artması hatta sıradanlaşması vs...

Bir sürü kıyamet alameti mevcut.

Rabbim sonumuzu hayretsin.

İmanla ölmeyi nasip etsin.